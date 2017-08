Une interpellation quatre ans après la fusillade de Vigneux-de-Bretagne

Quatre ans après la fusillade mortelle de Vigneux-de-Bretagne, le long de la Nationale 165 au nord de Nantes, le meurtrier présumé vient d'être arrêté. Il s'agit d'une affaire de grand banditisme.

En 2013 le procureur de la République de Nantes parlait de "criminalité organisée", aujourd'hui les autorités confirment que c'est bien "une figure du narco-banditisme" qui vient de se faire coincer à sa descente d'avion à Roissy le 11 juillet dernier.

Fausse identité

Il voyageait sous une fausse identité sur un vol en provenance de Dubaï aux Emirats Arabes-Unis. Une circonstance qui laisse imaginer la vie que cet homme d'une trentaine d'années a du avoir depuis qu'il est en fuite; capable de circuler librement sur la péninsule-arabique alors qu'il est sous la coup d'un mandat d'arrêt, il peut tout aussi bien avoir traversé les frontières à de multiples reprises fait habilement remarquer une source proche de l'enquête.

Plus d'une trentaine de douilles

Les enquêteurs le soupçonnent d'être l'auteur des coups de feu qui ont coûté la vie à un Nantais de 31 ans connu de la police et de la justice pour des affaires de drogues.Ce soir là, le 31 juillet 2013 au volant de sa Mercedes, sur une petite route en bordure de nationale, il tombe dans un guet-apens et décède de plusieurs balles dans le dos. On a retrouvé sur place pas moins d'une trentaine de douilles. Son frère qui l'accompagne est touché au poumon; il finit par s'en sortir.

Le suspect est incarcéré en région parisienne dans l'attente d'une présentation à un juge à Rennes. C'est là que se trouve la juridiction spécialisée dans le crime organisé.