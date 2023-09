Une interprète judiciaire condamnée à 30 mois de prison pour trafic de drogue et extorsion

C'est un couple pour le moins surprenant qui a été condamné ce mercredi par le tribunal du Mans dans une affaire d'extorsion et de stupéfiants. Trafiquant récidiviste bien connu de la justice, Fatah Koulache écope de cinq ans de prison. Sa femme, Marie Gader, interprète judiciaire en langue russe est condamnée à deux ans et demi. Arrivée libre au tribunal, elle a été conduite directement en prison.

Lorsqu'ils se rencontrent, en juillet 2022, Fatah, sort tout juste de prison et porte encore un bracelet électronique. Marie, elle, est inscrite comme interprète depuis près de 15 ans à la cour d'appel d'Angers. Mais visiblement, "c'est l'amour fou", ironise le président, puisque six mois plus tard, le couple se marie religieusement. Et s'installe dans l'appartement de madame rue Edouard Belin, où seront retrouvés fin juillet 87 kilos de résine de cannabis, 68 000 € en liquide disséminés un peu partout, trois ordinateurs, sept téléphones ou encore un livret intitulé Comment blanchir de l'argent sale.

Sous pression pour une dette de 300 000 € ?

La drogue, l'argent, tout ça ne lui appartient pas assure Fatah, officiellement couvreur, mais incapable de donner le nom de son employeur : "J'ai pas retenu le nom, j'ai oublié, ça arrive." S'il a replongé dans le trafic, c'est malgré lui, à cause d'une dette de 300 000 € auprès de mystérieux créanciers qui l'ont obligé à stocker la marchandise et à collecter de l'argent pour eux. Sa femme, elle, n'avait aucune idée de ce que contenaient les deux valises et le cabas remplis de cannabis. "Je ne voulais pas savoir... Je m'en doutais mais je ne savais pas", maintient-elle.

Plus étonnant encore : les deux époux semblent à peine se connaître. "Vous savez ce qu'il faisait votre mari ?", demande le président Waroux. "Il m'a dit qu'il travaillait dans le bâtiment, mais ça ne m'intéresse pas." Elle ne sait pas non plus s'il a des revenus. "Et vous parliez de quoi ?", relance le président. "Pas grand chose, comme les gens normaux..."

Passionnée par les bombes, les meurtres et le système financier

Pour l'avocat de Marie, c'est évident : sa cliente, réfugiée tchétchène qui a connu la guerre, est tombée amoureuse d'un trafiquant qui l'a manipulée. Une thèse que réfute la procureure, qui souligne les nombreuses incohérences de leurs déclarations. Et note avec intérêt les centres d'intérêt assumés de cette femme : la fabrication de bombes, les meurtres, le système monétaire financier... "Et alors ? On n'a pas le droit de s'informer ?" répond la femme, qui aurait tenté de monter il y a quelques années une société de sécurité en collaboration avec un haut gradé de l'armée.

Egalement accusés d'avoir menacé et extorqué de l'argent à la propriétaire d'un box dans lequel avait été retrouvé 16 000 paquets de cigarette de contrebande (une plainte initiale qui avait ensuite mené les enquêteurs à la drogue), les deux époux ont été envoyés directement en prison. Un troisième homme, barbier dans le quartier de Pontlieue était également poursuivi pour les seuls faits d'extorsion. Il a été condamné à un an de prison, qu'il pourra effectuer sous bracelet électronique.