Une intoxication collective au monoxyde de carbone à l'Hôtel Duc de Marseille

Marseille, France

L'hôtel Duc situé au 19 boulevard Dugommier à Marseille a été totalement évacué ce dimanche soir à cause d'une intoxication au monoxyde de carbone qui a touché les occupants. Les Marins-Pompiers sont intervenus vers 22h30 et ont rapidement mis en place un point de rassemblement au 13 boulevard Dugommier.

28 personnes hospitalisées

Trente-neuf personnes au total ont été accueillies et prises en charge. Sur les 39, 28 ont dû être transportées en urgence relative dans les hôpitaux Nord, Timone et St Marguerite. Trois autres n'ont pas souhaité être transportées.

D'après les premiers éléments c'est un problème sur une chaudière au premier étage de l'hôtel qui serait à l'origine du sinistre.

Risques pour la santé

Les Marins-Pompiers tiennent à rappeler en cette période de l'année les consignes de prévention et de sécurité liés au monoxyde de carbone. Le CO est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.

- L’intoxication faible ou chronique : elle se manifeste par des maux de tête, des nausées et de la fatigue. Elle est lente.

- L’intoxication grave : plus rapide, elle entraîne des vertiges, des troubles du comportement, des pertes de connaissance, le coma ou le décès. Ces intoxications peuvent laisser des séquelles à vie.

Une mauvaise combustion et une mauvaise aération sont les principales causes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude ne sont pas correctement entretenus, les combustibles y brûlent mal, ce qui provoque une émission de monoxyde de carbone. Un renouvellement d’air insuffisant peut entraîner une combustion incomplète au sein de ces appareils, occasionnant une émission de monoxyde de carbone. Un conduit d’évacuation mal dimensionné, bouché ou partiellement obstrué ne permet pas aux gaz issus de la combustion de s’évacuer.