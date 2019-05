Une intoxication collective pour une quarantaine d'écoliers d'Auxerre

Auxerre, France

37 élèves de l'école élémentaire Jean Zay ont été victimes ce midi d'importants troubles de maux de ventres et de vomissements . 5 d'entre eux ont été transportés par les pompiers à l’hôpital aux urgences pédiatriques, les autres ont pu regagner leur domicile.

Un menu américain

Les enfants ont mangé un menu américain ce vendredi midi à base de hamburger et de frites. 1863 repas du même type ont ainsi été servis dans les cantines d'Auxerre dont 234 à l'école Jean Zay.

Des analyses en cours

Les plats ont été mis de coté pour analyses. Elles confirmeront ou non une possible intoxication alimentaire. Tous les parents concernés ont été informés et accueillis sur place par une équipe médicale. La mairie a prévenu l'agence régionale de santé et la direction d'académie.