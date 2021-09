Une intrusion dans les locaux de la SPA de Lagord

Une personne s'est introduite à la SPA de Lagord et a ouvert une dizaine de cages. Photo d'illustration.

D'habitude, à cette heure-là, tout est calme. Mais ce dimanche 12 septembre, quand l'un des employés de la SPA (Société de protection des animaux) de Lagord, à côté de La Rochelle, est arrivé sur son lieu de travail, il n'a pas tout compris. Une dizaine de chiens étaient sortis de leur cage, certains animaux se sont battus entre eux. L'un d'eux s'est même échappé au moment où l'employé ouvrait la porte. Pour l'instant, le chien n'a pas été retrouvé.

On n'était pas loin d'un drame animal" - Xavier Leclerc, le secrétaire adjoint de la SPA de Lagord

D'après la SPA de Lagord, quelqu'un s'est introduit tôt dans leur local, "entre 6h et 7h. Il a ouvert une dizaine de cages", rapporte Xavier Leclerc, le secrétaire adjoint.

Xavier Leclerc et ses collègues ont eu peur : "On a évité le pire je pense. Cela aurait pu être un drame animal. Je ne sais pas si cette personne comptait faire plus. Mais, visiblement, elle a été surprise par l'arrivée de mon collègue".

La SPA va porter plainte

L'association dit vouloir porter plainte. Le timing interroge Xavier Leclerc : "Ce samedi 11 septembre, _c'était notre journée portes ouvertes_. Et juste après, il y a ça qui nous arrive." Le site dispose d'une caméra de vidéosurveillance.

Le secrétaire adjoint rapproche aussi cet événement des critiques faites sur la SPA sur les réseaux sociaux. Une pétition circule depuis plus d'un mois et attaque la SPA de Lagord sur les conditions sur les conditions de vie des animaux.