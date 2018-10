Entre 3 et 5 grammes, on est dans la zone du coma éthylique.

Vif, France

De mémoire de gendarmes, c'est du rarement vu en Isère. Dimanche soir, une Grenobloise a été arrêtée à Vif, au péage du Crozet sur l'A51, avec 3,52g d'alcool par litre de sang. A bord du véhicule se trouvaient ses deux enfants, âgés de 2 et 8 ans. Heureusement pour ces derniers, les autres automobilistes et elle-même, elle n'a pas causé d'accident.

Ce dimanche donc, vers 22h30, les gendarmes sont appelés pour une voiture en contresens. Arrivés sur place, ils ne trouvent qu'une voiture arrêtée au péage du Crozet. Un véhicule dans le bon sens mais qui a du mal à redémarrer. A bord, une Grenobloise de 40 ans.

Dès qu'elle ouvre la bouche, les gendarmes n'ont guère de doute sur le fait qu'elle a bu. Ils procèdent au contrôle. Et il s'avère que le taux est de 3.52 g d'alcool par litre de sang.

La femme dit ne pas avoir bu grand-chose...

Ce taux de 3,52 g correspond à celui qu'une femme de 55 kilos peut présenter après avoir absorbé 1,25 litre de vin. Entre 3 et 5 on est dans la zone du coma éthylique. La femme est consciente. Elle est en mesure de s'exprimer, raconte aux gendarmes qu'elle vient de passer un après-midi entre copines et qu'elle n'a pas bu grand-chose. Après son contrôle, elle a été raccompagnée chez elle, où un proche est venu prendre en charge les enfants.

Elle sera entendue plus tard - on ne fait pas d'audition à 3 g 52 soulignent les gendarmes - pour expliquer comment elle s'est retrouvée dans cette situation et déterminer s'il peut y avoir consommation régulière d'alcool. Elle risque au minimum une suspension de 6 mois de son permis de conduire, qui lui a été confisqué sur-le-champ par les gendarmes.