Brive-la-Gaillarde, Corrèze

C'est rare d'en arriver là. Mais cette jeune femme se montrait réfractaire à toutes les mises en garde. Les policiers s'étaient en effet souvent déplacés chez elle dans le quartier de l'avenue Maillard suite à des plaintes de ses voisins. Elle recevait beaucoup et mettait alors sa chaîne hifi à fort volume. Elle ne payait pas les amendes qui lui étaient données. Les policiers ont du coup haussé le ton en l'interpellant la semaine dernière et en la mettant en garde à vue. Son matériel hifi a été également saisi et elle est donc convoquée prochainement au tribunal.