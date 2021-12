Une jeune chienne abattue à coup de fusil de chasse dans une propriété privée de Dordogne

Qui a tué Oxana? A Lamonzie-Saint-Martin en Dordogne, une famille cherche à comprendre qui et pour quelle raison leur chienne de trois ans a été abattue de plusieurs coups de fusil samedi 18 décembre. Le berger allemand a été retrouvé par son propriétaire le dimanche matin à 200 mètres de leur maison. "Devant la tête du chien, il y avait une cartouche de calibre 12, plomb numéro 4" témoigne Jean-Jacques Borsatto, propriétaire du chien et lui-même lieutenant de louvèterie.

Une plainte a été déposée

La famille qui possède une propriété d'une douzaine d'hectares a commencé à s'inquiéter le samedi après-midi quand la chienne, qui selon eux ne partait jamais, a disparu. Et ce n'est que le lendemain que le pauvre animal a été retrouvé mort. "Mon épouse, mes petites filles, ma fille et mon gendre ont été très choqués" raconte Jean-Jacques Borsatto, qui est également adjoint au maire de Lamonzie-Saint-Martin. Lui même chasseur, l'élu a du mal à comprendre ce comportement. "Le monde des chasseurs est très critiqué regrette-t-il, et malheureusement des chasseurs indélicats portent un peu plus la culpabilité de n'importe quoi sur ceux qui chassent légalement et dans le respect de la loi". Une plainte a été déposée à la gendarmerie.