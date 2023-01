Une jeune chienne sauvée après avoir passé toute la nuit coincée dans un terrier en Moselle

"C'est comme si on avait gagné au loto, on a ressenti une joie immense", témoigne le maire de Château-Salins, Gaëtan Benimeddourene. Quelques heures plus tôt, ce lundi 30 janvier, il a assisté au sauvetage de Pépite, une jeune chienne de deux ans, coincée sous terre depuis la veille, sur un terrain vague de la commune, comme l'ont révélé nos confrères du Républicain lorrain . Vers 17 heures ce dimanche, cette chienne se promène avec son maître et deux autres chiens. "Les trois animaux ont suivi une galerie creusée sous terre, probablement par un renard, mais seuls deux chiens sont ressortis", raconte le maire. "La troisième, la plus jeune, n'a plus donné signe de vie."

Heureusement, la jeune Pépite est équipée d'une puce GPS, qui permet à son maître de savoir l'endroit exact où elle est restée coincée sous terre. Il appelle les pompiers et les gendarmes, qui ne parviennent pas à récupérer la chienne, bloquée quatre mètres sous la terre. Ils décident alors de placer une cage ouverte à la sortie du terrier, en espérant que l'animal sorte de lui-même pendant la nuit. Mais au petit matin, la cage est toujours vide et la pauvre chienne, toujours coincée.

Une chienne "exténuée"

Le maire de Château-Salins, Gaëtan Benimeddourene, a alors l'idée d'appeler l'un de ses amis entrepreneurs, basé non loin de là, et qui possède une pelleteuse. Le patron de la société Robinet déboule avec le matériel sur le terrain vague. Il essaie d'abord d'élargir la galerie, en vain. Le risque d'éboulement est trop important. C'est en creusant le long du terrier qu'il parvient à atteindre la chienne, aux alentours de 10 heures. Pépite est bien vivante, mais complètement exténuée. Elle aura passé plus de 17 heures sous la terre ferme !