Une jeune femme agressée au couteau pour un vol de téléphone portable dans le métro à Toulouse

Une jeune femme agressée au couteau pour son téléphone portable dans le métro toulousain. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi à la station de métro La Vache.

ⓘ Publicité

Des blessures légères à la main et à l'épaule

Il était un peu plus de minuit quand cette jeune femme, âgée de 23 ans, a été abordée par un homme qui a tenté de lui voler son téléphone portable à la station La Vache, sur la ligne B. L'homme lui a porté deux coups de couteau à la main et à l'épaule. La victime a réussi à récupérer son téléphone et a été prise en charge par les pompiers. Elle s'en sort, au final, avec des blessures superficielles.

L'agresseur présumé était toujours recherché par la police ce mercredi. Une études des images de vidéosurveillance est prévue pour tenter de l'identifier.