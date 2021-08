Il y a un an environ, une femme d'une vingtaine d'années avait été agressée au lac de Sède, près de Saint-Gaudens, au sud de Toulouse. De l'ADN avait été retrouvé et un suspect a été arrêté. Il doit être jugé le 19 août.

Jeune femme agressée et traînée dans un buisson au sud de Toulouse : un an après, l'ADN désigne un suspect

Elle avait été étranglée et avait perdu connaissance, avant de se réveiller dans un buisson. Une femme d'une vingtaine d'années avait été agressée, il y a plusieurs mois, au lac de Sède, près de Saint-Gaudens, à une centaine de kilomètres au sud de Toulouse. Un an plus tard, un suspect a été arrêté.

De l'ADN avait été retrouvé sur la victime. Un an plus tard, un suspect dont l'ADN correspond a été arrêté. Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, qui vit à Tarbes, qui n'a pas de lien avec la jeune femme et qui est connu de la justice. L'homme, décrit comme marginalisé, a été placé en détention provisoire.

Il sera jugé le 19 août au tribunal de Saint-Gaudens.