Une jeune femme de 17 ans violée et martyrisée dans un appartement loué sur Airbnb à Saint-Maurice

Saint-Maurice, France

Vers trois heures du matin ce lundi, ce groupe composé de trois femmes et un homme qui s'était donné rendez-vous dans cet appartement de Saint-Maurice loué via Airbnb pour une soirée de retrouvailles a entendu frapper à la porte : l'une d'elles a ouvert et le groupe s'est retrouvé face à quatre agresseurs, encagoulés et armés, notamment d'une arme de poing qu'ils ont posée sur la tempe d'une des victimes. L'une des jeunes femmes, âgée de 17 ans, a été violée par pénétration digitale avant d'être martyrisée (une lame de rasoir glissée sur la peau de son visage et les cheveux coupés aux ciseaux et au rasoir). L'auteur de ce viol a également filmé la scène.

Une histoire d'amour qui tourne mal ?

Les autres jeunes femmes ont été bâillonnées et séquestrées avant que les agresseurs ne dérobent tous leurs effets personnels et ne prennent la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Le seul jeune homme de la soirée a d'abord été placé en garde à vue avant d'être libéré. Les policiers le soupçonnaient d'être un proxénète, ce qu'il dément. Selon son témoignage, "l'agression serait liée à une histoire d'amour qui a mal tourné".