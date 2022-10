Une jeune femme de 18 ans meurt dans un accident de la route à Larressore

Une jeune femme de 18 ans est morte dans un accident de la route tôt ce dimanche à Larressore. Elle était passagère d'une voiture dans laquelle se trouvaient quatre autre jeunes. Ils rentraient d'une soirée passée dans une boîte de nuit de Dancharia. Le véhicule a fait une sortie de route, pour une raison encore inconnue, dans une sortie de virage. Il a fini sa course dans un arbre. L'accident s'est produit sur la départementale 88, la route qui relie Ustaritz à Souraïde, aux alentours de 6 heures du matin. Le véhicule circulait en direction d'Ustaritz après la ferme artisanale Pelemborda.

Quatre blessés graves

Les quatre autres jeunes qui se trouvaient à bord de la voiture, trois jeunes hommes de 18 et 19 ans, et une jeune femme de 17 ans, sont gravement blessés, mais leur vie n'est pas en danger. Ils ont été transportés au Centre hospitalier de la côte basque à Bayonne, et à l'hôpital de Dax.

La jeune fille décédée est originaire de Villefranque. Deux autres des occupants seraient de Boucau et de Bayonne, selon la maire de Larressore, Laurence Samanos qui s'est rendue sur les lieux et qui pousse un cri d'alarme : "C'est dramatique, nous sommes confrontés quasiment tous les week-end à des décès de jeunes sur nos routes. Cela me fait frémir et il faut avoir des réflexions sur la culture de la fête ici au pays basque (...) et il en va aussi de la responsabilité et du comportement de chacun, il faut vraiment que nos jeunes prennent conscience de ça et que nous ayons nous, une politique de prévention à faire en amont".

Retour de soirée

C'est désormais établi : le groupe de jeunes rentrait d'une soirée passée à la boîte de nuit de Dancharia. En revanche, on ne sait pas si le conducteur a consommé de l'alcool au delà des limites autorisées. Comme à chaque fois que ce type d'accident se produit, des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants sont en cours. Les gendarmes doivent également encore entendre plusieurs témoins : les proches des jeunes, ceux qui les ont éventuellement croisés en soirée, ou encore ceux qui ont tenté de les secourir. En effet, une voiture est passée par là peu après l'accident.

À l'arrivée des secours, trois des jeunes accidentés s'étaient extraits par eux-mêmes du véhicule. Les deux autres ont du être désincarcérés. Cet accident a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques ainsi que deux équipes médicalisées du SAMU de Bayonne.

Bilan dramatique de l'accidentologie chez les jeunes

Depuis le début de l'année, le nombre d'accidents mortels au Pays basque est inquiétant : au 12 octobre, on comptait 20 morts sur la route (37 à l'échelle de tout le département). Les jeunes sont particulièrement concernés, puisque les 18-24 représentent la majorité des tués , avec 14 morts depuis le début de l'année (au 12 octobre), comme le précisait le directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques.