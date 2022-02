Une jeune femme de 18 ans violemment agressée à la gorge en plein centre de Nantes

Le sol devant le 9 avenue Camus à Nantes est recouvert de sang, ce samedi matin. Une jeune femme de 18 ans a été violemment agressée par un homme, selon des témoins. Les voisins ont entendu des cris vers 8h15. Depuis leurs fenêtres, ils ont assisté à l'agression, impuissants. La police arrive rapidement sur les lieux mais l'homme a déjà pris la fuite. Au sol, la victime se trouve dans un état critique et présente une plaie de 10 centimètres, juste en dessous du menton, indique une source proche du dossier.

La victime opérée en urgence au CHU de Nantes

La jeune femme, à peine majeure et originaire de Bordeaux, a été transportée en urgence vers le CHU de Nantes. Et la gravité de son état ont contraint les soignants à la conduire immédiatement au bloc opératoire, où elle se trouvait à la mi-journée. En parallèle, les enquêteurs ont commencé leur travail. Ils tentent de faire toute la lumière sur les circonstances de cette agression. Pour y parvenir, les policiers décortiquent les images de vidéosurveillance et cherchent de potentiels témoins de l'agression afin d'essayer de retrouver cet homme.