Une jeune femme de 19 ans trouve la mort dans un accident à Pusy-et-Epenoux

Un mort et un blessé grave, voilà le bilan de l'accident qui s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Pusy-et-Epenoux en Haute Saône sur la départementale 10. Peu après 1h du matin une voiture seule en cause est sortie de la route, elle a fini sa course contre un arbre.

Une jeune femme de 19 ans tuée sur le coup

La passagère de 19 ans a été tuée sur le coup. Très grièvement blessé, le conducteur âgé lui de 31 ans a été transporté par hélicoptère sur le CHU Jean Minjoz de Besançon.