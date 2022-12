Une jeune femme de 19 ans tuée dans un accident en Gironde, un bébé gravement blessé

Accident tragique ce mercredi vers 2h30 du matin, sur la nationale 89, sur la rive droite de la Gironde. Deux voitures qui circulaient vers Bordeaux se sont percutées à Artigues-près-Bordeaux. Dans un des véhicules, une jeune femme de 19 ans est morte sur le coup.

Dans l'autre voiture, un bébé de trois ans a été gravement blessé et évacué vers le CHU Pellegrin à Bordeaux, tout comme un homme de 30 ans et une femme de 27 ans qui a elle été plus légèrement blessée.

La nationale 89 a dû être coupée jsuqu'à 6 heures du matin dans le sens Libourne-Bordeaux.