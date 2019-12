Trizay (17) : une jeune femme de 20 ans meurt dans un accident de la route

Trizay, France

Un accident mortel a eu lieu ce mercredi 24 décembre, vers 10 h 30, sur la départementale 238, à hauteur de Trizay, au sud-est de Rochefort. Une jeune femme, originaire de Saint-Hyppolite, est décédée. Son véhicule a percuté frontalement une voiture dans un virage après s'être déporté sur la voie de gauche, pour des raisons encore inconnues. Les pompiers ont tenté de réanimer la conductrice pendant plusieurs minutes, sans succès.

Dans l'autre voiture, se trouvaient trois adultes et une jeune fille d'une douzaine d'années. Deux d'entre eux ont été gravement blessés, deux autres plus légèrement. Ils ont été admis dans les hopitaux de Poitiers et Rochefort. Une des victimes, une personne agée a été transportée par Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile en Charente-Maritime.

Les pompiers de Saintes, de Rochefort, de Saint-Sulpices-d'Arnoult et de Saint-Porchaire sont intervenus avec le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur 17) et la protection civile.