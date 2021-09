Une jeune femme de 20 ans prise au piège de la vase à Saint-Brévin

Une jeune femme de 20 ans s'est retrouvée prise au piège de la vase, ce jeudi après-midi, à Saint-Brévin, sur la plage du nez de chien, celle où il y a le serpent, à l'embouchure de la Loire. Elle s'était enfoncée jusqu'au niveau des cuisses et elle ne pouvait pas se dégager elle-même. Ce sont donc les pompiers qui sont allés la chercher. Ils ont utilisé une lance de désensablement pour la sortir de là. Un système qu'ils utilisent depuis deux ans et qui permet de projeter de l'eau pour rendre la vase plus meuble et dégager rapidement la personne prise au piège.

Deuxième envasement en une semaine

C'est la deuxième fois en une semaine que les pompiers de Loire-Atlantique sont appelés pour une personne envasée. Le 17 septembre, c'était pour un monsieur de 70 ans au port du Collet, aux Moutiers-en-Retz. Ils lancent donc un appel à la prudence : il faut éviter les zones vaseuses sur le littoral et si vous commencer à vous envaser, il ne faut pas vous débattre et appeler les secours rapidement.