Une jeune femme de 22 ans meurt dans une chute en ski à Val Thorens

Val Thorens, Les Belleville, France

Une jeune femme de 22 ans est morte dans une chute à ski dans la station de Val Thorens en Savoie ce mardi. Il est 12h15 environ quand les pisteurs secouristes de la station sont alertés par un skieur témoin de la chute de la jeune femme.

La skieuse se trouvait alors sur une piste rouge, dans le secteur Péclet. Quand ils arrivent sur place, elle est encore consciente et se trouve à deux mètres à l'extérieur du bord de la piste. Selon les premières constatations elle souffrait de plusieurs blessures au thorax et au fémur gauche. Au moment de l'intervention "elle était agitée mais consciente et répondait aux ordres simples énoncés par les secouristes", précise la station de Val Thorens.

On ne connaît pas encore les circonstances précises de l'accident, par exemple si la jeune femme skiait en dehors de la piste ou si c'est la vitesse sur la piste qui a provoqué sa chute.

Ce mardi les conditions météo étaient excellentes à Val Thorens, il ne gelait pas et il faisait très beau.

Elle skiait avec trois amis qui n'ont pas vu l'accident, car ils étaient devant elle, en aval.

Cinq pisteurs-secouristes de la station sont intervenus en "quatre minutes", précise le directeur du service des pistes. La jeune femme était consciente au début de leur intervention.

La skieuse a ensuite été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Grenoble mais elle n'a pas survécu à ses blessures.