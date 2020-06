Coups de feu à Villefranche : une femme de 22 ans présentée à un juge d'instruction

Une jeune icaunaise de 22 ans a été présentée devant un juge d'instruction du tribunal d'Auxerre, mardi soir, en vue d'une mise en examen pour tentative d'assassinat, vol et refus d'obtempérer après une dispute qui a dégénéré dimanche à Villefranche Saint Phal.

A l'issue de sa garde à vue, la jeune mise en cause âgée de 22 ans a été présentée devant un juge d'instruction, en vue d'une probable mise en examen pour tentative d'assassinat, vol et refus d'obtempérer après les événements de dimanche après midi à Villefranche Saint Phalle, un village qui appartient à la commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une dispute qui a dégénéré.

Dimanche, la victime se présente au domicile de son ancienne concubine avec leur enfant, qui est confié à la grand-mère le temps pour les parents de faire un tour un voiture "pour se parler", rapporte Hugues de Phily, procureur de la République d'Auxerre, qui a demandé le placement sous mandat de dépôt, autrement dit le placement en détention provisoire.

L'homme blessé au bras

C'est dans le véhicule de la jeune femme, après une dispute, que deux coups de feu sont tirés. L'homme de 32 ans est blessé au bras mais ses jours ne sont pas en danger et il est sorti de l'hôpital.

La mise en cause, elle, a pris la fuite en voiture avant d'être arrêtée à plus de 300 kilomètres de là, dans le département du Rhône, quelques heures plus tard, mais l'arme de poing n'a pas été retrouvée. Il s'agit d'un calibre de 22 long riffle selon le parquet.

A l'issue de sa garde à vue, la jeune femme a été présentée à un juge d'instruction. L'enquête se poursuit. Selon le parquet d'Auxerre, les déclarations de la jeune femme ont beaucoup varié et il n'est pas établi que la jeune femme soit l'auteure des coups de feu.