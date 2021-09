Une jeune femme de 25 ans séquestrée depuis trois ans par sa mère et sa sœur près de Saint-Jean-d'Angély

C'est un affaire qui risque de secouer le village de Bignay, près de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), et ses 500 habitants. Une jeune femme de 25 ans déclare avoir été séquestrée chez elle pendant trois ans par sa mère et sa sœur ainée. De premiers signalements avaient été faits en 2020, mais ce n'est qu'en août dernier qu'une enquête est ouverte alors que la victime a fui son domicile. Les deux prévenues sont mises en examen et placées en détention provisoire.

Une séquestration sur fond religieux ?

La fin du calvaire a sonné dans la nuit du 23 au 24 août derniers, vers 2 heures du matin. La jeune femme a réussi à s'enfuir de chez elle et s'est réfugiée chez une voisine qui alerte les gendarmes. Visiblement violentée et affaiblie, "Celle-ci déclarait être séquestrée dans un habitat insalubre, avoir été violentée à plusieurs reprises pour avoir tenté de se rebeller ou de partir, avoir été régulièrement privée de repas, et subir des conditions de vie indignes, le tout en lien avec un rite religieux suivi à la lettre par sa mère et sa sœur", selon le procureur de La Rochelle Laurent Zuchowicz dans un communiqué publié ce mercredi 8 septembre. Vu le caractère criminel, il s'est saisi de l'affaire à la place du parquet de Saintes.

Les déclarations de la jeune femme sont "corroborées" par plusieurs éléments, explique-t-il. "Différents examens médicaux décrivaient une altération générale de sa santé compatible avec les faits allégués." Les constations effectuées au domicile par les enquêteurs confirment aussi son récit. Selon le journal Sud Ouest, les gendarmes auraient alors trouvé une maison insalubre. Et surtout dans la chambre de la plus jeune sœur, son sol jonché d'immondices et d'excréments, la fenêtre bloquée par des planches de bois.

La justice déjà alertée en 2020

Il y a aussi les témoignages des voisins qui avaient déjà alerté en 2020. "Ils entendaient des cris la nuit", explique le maire Alain Mège qui assure avoir lui-même signalé le problème au parquet de Saintes à l'époque. "C'était une maison sans eau et sans électricité, j'ai signalé la situation mais la justice a enterré l'affaire. J'avais peur d'y retrouver trois personnes mortes un jour." Les gendarmes étaient également passés voir la famille l'année dernière. Ils constatent alors que l'une des deux filles était "très sale", selon nos sources. Eux aussi indiquent une situation problématique dans leur rapport transmis à la justice. Autre signalement des services sociaux, ce qui a incité le parquet de Saintes à ouvrir une procédure en novembre 2020, explique le parquet de La Rochelle. Le procureur de Saintes, lui, ne communique pas sur ces précédents signalements.

Le 24 août, la mère et la sœur ainée, qui avaient un casier judiciaire vide, sont interpellées et placées en garde à vue par les gendarmes de Saint-Jean-d'Angély. Âgée de 58 ans, la mère est examinée par un psychiatre et est d'abord hospitalisée sous contrainte. Elle sort quelques jours plus tard de psychiatrie et peut alors être entendue par les enquêteurs. Elle conteste alors les dénonciations de sa fille mais est tout de même mise en examen le 2 septembre pour "séquestration de nature criminelle" avant d'être placée en détention provisoire. La sœur de 27 ans reste, elle, muette en garde-à-vue comme devant le juge d'instruction. Elle est mise en examen du même chef d'accusation et placée en détention provisoire. Les investigations se poursuivent.