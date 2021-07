Une jeune femme de 30 ans mise en examen à Grenoble pour de faux certificats de vaccination covid

Une jeune femme de 30 ans arrêtée mercredi à Grenoble (Isère), et soupçonnée d'avoir établi des faux certificats de vaccination au sein du "vaccinodrome" d'Alpexpo Grenoble où elle était employée, a été déférée ce vendredi devant un juge d'instruction et mise en examen pour "réalisation de faux documents administratifs par personne chargée d’une mission de service public, détention et fourniture de faux" selon le procureur de Grenoble Eric Vaillant. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et notamment celle de ne pas se rendre à Alpexpo.

Des faux pour lesquels elle se faisait apparemment rémunérer. Les enquêteurs ont trouvé 720 euros en liquide lors de la perquisition de son domicile. Selon le parquet de Grenoble elle a d'abord nié les faits en garde à vue avant de reconnaitre devant le magistrat instructeur "avoir réalisé une douzaine de fausse attestations et s’être faite parfois rémunérer". "L'enquête se poursuit pour identifier les co-auteurs, complices et destinataires des fausses attestations", ajoute Eric Vaillant.

Cette jeune femme était une employée administrative du centre, embauchée par la société qui gère les enregistrement des patients et la délivrance des certificats en bout de chaîne. A l'origine de son interpellation il y a un signalement du superviseur du centre après que plusieurs certificats aient été aperçus dans son sac à main. Un témoin aurait également vu sur son téléphone des photos de cartes vitales. Un type de fraude qui n'est pas isolée et réservée au centre grenoblois puisque plusieurs centre en France ont connu des affaires similaires ces derniers jours. Six personnes ont notamment été interpellées la semaine dernière dans la région de Lyon, les Yvelines et le Val-de-Marne.

