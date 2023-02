Une jeune femme jugée devant les assises du Pas-de-Calais pour avoir tué son compagnon en l'empoisonnant

Le procès de Jennifer D. s'ouvre ce mardi après-midi devant les assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer. Cette femme âgée de 30 ans est accusée d'avoir tué son compagnon, Bruno Benedit, en l'empoissonnant et en l'étouffant, le 14 février 2018 à Nœux-lès-Auxi, dans le Ternois.

ⓘ Publicité

Le 13 février 2018, selon le récit de Jennifer, le couple se dispute une énième fois après avoir couché leurs deux filles âgées de sept mois et deux ans et demi dans leur maison de Nœux-lès-Auxi. La jeune femme s'éclipse dans la salle de bain avec une bouteille de porto, des médicaments et un rouleau à pâtisserie. Cette flasque de porto, Jennifer l'a achetée en milieu de journée. Dans un premier temps, elle explique aux enquêteurs avoir voulu goûter cet alcool et reconnaît finalement avoir acheté la bouteille dans le but de tuer son compagnon.

Un mélange de médicaments dans du Porto

Toujours selon le récit de l'accusée, elle broie plusieurs cachets d'anti-dépresseurs, d'anxiolytique et verse le cocktail de médicaments à l'intérieur de la bouteille. Jennifer fait mine de boire et propose à son conjoint de boire cet apéritif. La jeune femme explique aux enquêteurs qu'il se serait endormi un quart d'heure plus tard sur une chaise de la salle à manger. Elle décide alors de l'étouffer en mettant une main sur son nez et l'autre sur sa mâchoire pour s'assurer qu'il soit bien mort. Jennifer D. quitte ensuite le domicile avec ses deux filles. La mère de famille tente d'abord de faire croire à un suicide en étalant les médicaments sur la table, laissant la bouteille de porto au sol pour finalement avouer les faits.

Le procès doit durer quatre jours. Jennifer D. est mise en examen pour assassinat et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu ce vendredi 3 mars.