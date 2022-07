Une jeune femme grièvement blessée au parc d'attractions Wave Island à Monteux

"Les sphères infernales" : c'est dans ce tobogan de 155 mètres de long sur le parc aquatique Wave Island à Monteux qu'une jeune femme a été grièvement blessée ce jeudi à la mi-journée. Elle venait d'entamer une descente lorsque la bouée dans laquelle elle se trouvait avec un enfant s'est retournée. Sa tête a alors violemment heurté la paroi d'une des sphères de l'attraction. L'ami qui la suivait raconte la suite : "elle était allongée dans l'eau avec beaucoup de sang. On a immédiatement demandé la venue d'un camion de pompier. Cela ne faisait à priori pas parti de leurs procédures. On l'a redemandé à plusieurs reprises. On a compris que ce camion de pompier, on ne l'aurait pas rapidement, on a alors couru vers notre voiture pour conduire notre amie à l'hôpital."

La jeune femme héliportée vers Marseille

Arrivée à l'hôpital de Carpentras dans un état grave, la jeune femme de 36 ans est placée dans le Coma en vue de son transfert en hélicoptère vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle y a été opérée pendant plusieurs heures. Son pronostic vital n'est plus engagé mais elle devrait garder des séquelles de cet accident, au niveau de l'audition notamment. Sa convalescence durera plusieurs semaines. Sa famille. parle d'elle comme "d'une miraculée."

Cinq appels passés aux pompiers

La direction du parc aquatique assure que "toutes les procédures d'urgence ont été respectées par les secouristes arrivés très vite sur place." Le parc affirme avoir la trace des cinq appels téléphoniques passés aux pompiers. Selon la porte parole de la direction "le médecin régulateur au téléphone a estimé que les symptômes de la victime ne justifiaient pas l'envoi d'une ambulance." Un véhicule des pompiers s'est tout de même déplacé au parc mais plus tard et pour une autre blessée -sur la même attraction. La jeune femme blessée quelques minutes plus tôt elle, avait déjà quitté le complexe avec ses proches en direction de Carpentras.

Sa famille annonce son intention de déposer plainte suite à cet accident grave. Si cela se confirme, l'enquête devra déterminer les éventuelles responsabilités dans la prise en charge médicale de la victime. L'attraction a été rouverte au public après une "inspection minutieuse qui n'a rien révélé d'anormal" selon la direction de Wave Island.