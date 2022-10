Une jeune femme incarcérée pour enlèvement, séquestration et actes de torture et barbarie à Nîmes

Une femme de 25 ans a été incarcérée ce mercredi après-midi après avoir été mise en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée" et "actes de torture et barbarie avec arme". Les faits remontent à la fin de semaine dernière. Un homme de 35 ans avait été kidnappé et séquestré pendant de longues heures à Nîmes pour un motif que la justice ne souhaite pas communiquer pour l'instant. La jeune femme incarcérée n'est que l'une des protagonistes de ce dossier dans lequel les enquêteurs de la police judiciaire recherchent toujours plusieurs autres acteurs potentiels.

ⓘ Publicité