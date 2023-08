Une jeune femme n'est pas rentrée de son footing, un appel à témoins lancé dans le Jura

Les gendarmes du Jura diffusent un appel à témoins ce jeudi pour retrouver une jeune femme de 21 ans à La Ferté, entre Mont-sous-Vaudrey et Arbois. Elle est partie faire un footing ce jeudi matin à 8h et n'est pas rentrée chez elle. Son père a signalé sa disparition ce jeudi après-midi.

Les gendarmes mobilisés avec chien et drone

Les gendarmes sont mobilisés sur place avec un chien pisteur, un drone et plusieurs hommes qui sillonnent la zone à sa recherche.

Cette jeune femme, Nina, est habillée avec un legging et un haut noirs et des baskets bleu clair. Elle mesure environ 1,60 m et a des cheveux châtains longs.

Si vous avez la moindre information, il faut contacter le 17.