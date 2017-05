Une jeune femme originaire de Bouaye retrouvée morte dans les Côtes-d'Armor

Elle était portée disparue depuis le 22 avril. Le corps sans vie de Claire Bouchaud a été retrouvé à 15 kilomètres de là où elle vivait dans les Côtes-d'Armor. La jeune femme, originaire de Bouaye, était la sœur de la conseillère régionale Emmanuelle Bouchot, ex-compagne de François de Rugy.

Le corps d'une jeune femme originaire de Bouaye a été retrouvé dans les Côtes-d'Armor, à Cohiniac, à 15 kilomètres de là où elle habitait, Saint-Péver au sud de Guingamp. Elle était portée disparue depuis un peu plus de 15 jours. Ses proches et son village s'étaient mobilisés pour essayer de la retrouver.

La sœur de la conseillère régionale des Pays-de-la-Loire Emmanuelle Bouchaud

Le 22 avril, Claire Bouchaud part de chez elle à pied pour aller à un vide grenier. Et puis, plus de nouvelles de cette mère de famille de 35 ans. Très vite, ses proches s'inquiètent. Notamment sa sœur, Emmanuelle Bouchaud, conseillère régionale des Pays-de-la-Loire et ex-compagne du député François de Rugy. Pour elle, c'est incompréhensible que sa sœur ait disparu en laissant son petit garçon de quatre ans et demi et son portable, elle qui était toujours connectée.

Son corps retrouvé à 15 kilomètres de chez elle

Un appel à témoins est lancé et deux battues sont organisées dans une forêt près de chez elle pour essayer de retrouver sa trace ou des indices. C'est de l'autre côté de cette forêt qu'un corps en partie dénudé a été retrouvé, ce dimanche, près d'une ferme abandonnée. Les prélèvements ADN confirment qu'il s'agit bien de Claire Bouchaud.