Une jeune femme retrouvée morte après une chute dans un bras de la Garonne

Une femme de 26 ans a été retrouvée morte ce samedi matin dans un véhicule tombé dans un bras de la Garonne sur la commune de Saint-Nicolas-de-la Grave près de Castelsarrasin dans le Tarn et Garonne. Deux autres personnes expliquent avoir réussi à s'extraire à temps du véhicule et ont donné l'alerte.

Une soirée entre amis qui tourne mal

Les détails du drame sont d'une tristesse absolue. La gendarmerie rapporte que c'est une soirée entre un jeune homme et deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui tourne au drame. Après avoir fait la fête à Castelmayran, le trio prend la route à bord d'une micro car, une voiture sans permis.

Arrivés à Saint-Nicolas-de-la-Grave au niveau de la base de loisirs le drame se noue, voilà ce que les autorités savent : "il est 23 heures, il fait nuit noire, le jeune homme conduit, les deux jeunes femmes occupent le siège passager à ses côtés, ils empruntent plusieurs chemins, s'amusent avec la voiture, c'est assez boueux." La suite est cruelle : "arrivés à un portail ils sont dans une impasse, ils font marche arrière, ça se passe mal, la voiture bascule dans un canal parallèle à la Garonne, il n'y a que 4 mètres d'eau mais les jeunes s'affolent, la voiture se retourne sur le flanc gauche, l'eau rentre dans l'habitacle,"

Selon les premières constations : " les deux jeunes femmes basculent sur le jeune homme". Le conducteur et l'une des deux jeunes femmes parviennent à s'extraire, pas la troisième occupante des lieux.

Les deux jeunes rescapés redoublent de malchance : "ils mettent 3 heures à atteindre Saint-Nicolas-de-la-Grave, ils se perdent à travers champs et forêt" et se présentent à la brigade de gendarmerie vers 2h30 du matin. La voiture est alors recherchée en vain, il faut attendra le lever du jour pour que gendarmes et pompiers découvrent l'épave et le corps de la jeune femme de 26 ans à bord,

Dans l'attente d'éclaircir les faits, une enquête est ouverte par la gendarmerie pour homicide involontaire, un technicien en identification criminelle a procédé à des relevés.