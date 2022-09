Une jeune femme se jète du haut du parking des Carmes à Toulouse

Ce mercredi 14 septembre, les clients du marché des Carmes et des terrasses du quartier ont assisté à une nouvelle scène terrible. Vers 11h30, une jeune femme s'est jetée du haut du parking, au 5è étage.

Aussitôt, les pompiers se sont rendus sur place, une douzaine de secouristes ainsi que le Samu sont mobilisés. Le quartier est bouclé. On ignore pour le moment si la jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a survécu.

On ne sait pas non plus avec certitude si la victime a souhaité mettre fin à ses jours ou s'il est possible que ce soit un accident. Le parking des Carmes, haut de plusieurs étages et facilement accessible, est régulièrement le théâtre de tentatives de suicide à Toulouse.