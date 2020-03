Une jeune femme séquestrée, battue et privée de nourriture par une famille d'Agde

C'est un cycliste qui avait découvert la jeune femme, inconsciente, sur le bord de la route à Vias (Hérault), à deux pas du canal du Midi, un matin de novembre 2019. En hypothermie (22° C), légèrement vêtue malgré de basses températures, elle pesait moins de 40 kg et avait le visage tuméfié. La jeune femme est hospitalisée en état d'urgence absolue à Montpellier. Une semaine plus tard, elle sort du coma mais "demeure mutique pendant plusieurs semaines", selon le procureur de la République de Béziers. À ce stade, impossible de l'identifier, les gendarmes lancent un appel à témoins.

Prise pour cible par toute une famille

Elle sera identifiée fin décembre. Âgée de 19 ans, elle est originaire de Châteauroux où elle avait "souffert d’importantes difficultés sociales et familiales" selon Raphaël Balland. Elle est venue dans l’Hérault au cours de l'été 2019, afin de rejoindre un homme de 22 ans rencontré sur les réseaux sociaux. Elle était hébergée à Agde, dans la résidence de ce dernier où vivait également l’un de ses frères, âgé de 24 ans.

Le 24 février 2020, les gendarmerie de Pézenas interpellent les deux frères, leur mère âgée de 44 ans et un homme âgé de 32 ans avec lequel elle vivait à proximité, ainsi qu’un troisième frère âgé de 25 ans demeurant dans un autre logement.

Séquestrée dans un cagibi, battue, obligée de manger des excréments de chat

L'enquête révèle que les relations entre la jeune femme et le frère de 22 ans se sont rapidement dégradées. Dès le mois de septembre 2019, il l’aurait "maltraitée, enfermée dans un cagibi cadenassé, attachée, bâillonnée, régulièrement battue". Elle vivait dans un état de saleté permanent, "privée d’aliments et de soins et même parfois forcée à manger des excréments de chats". Il l’aurait également obligée à lui reverser ses prestations sociales, notamment pour s’acheter des jeux vidéos. Le frère de 24 ans aurait également commis des violences sur la jeune femme, mais dans une moindre mesure. La mère et son compagnon auraient eu connaissance de cette situation mais sans chercher à y mettre un terme.

Tentative d'assassinat ?

Le 1er novembre 2019, son compagnon aurait commis de nouvelles violences qui n'ont fait qu'aggraver l’état de santé de la jeune femme. Il aurait alors décidé avec l'un de ses frères et leur mère de l'abandonner de nuit, à l’endroit où elle a été découverte par le vététiste. Ils n'ont pas voulu la conduire dans un hôpital, de peur d’être dénoncés.

A l’issue des gardes à vue, les deux frères de 22 et 24 ans ont été mis en examen pour "séquestration en vue de faciliter des actes de torture et de barbarie et des extorsions des moyens de paiement de la victime". Leur mère et son compagnon pour "abstention volontaire d'empêcher un crime; la mère est également mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Tous les quatre ont été placés en détention provisoire. Le troisième frère âgé de 25 ans, mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité des personnes", a été placé sous contrôle judiciaire.

Toujours à l'hôpital, quatre mois après les violences

Le parquet de Béziers a également demandé au magistrat instructeur de mettre en examen les deux frères et leur mère pour "tentative d’assassinat". La demande a été rejetée, le parquet a fait appel de ce refus. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Montpellier tranchera dans les prochaines semaines.

A ce jour, la jeune femme est toujours hospitalisée dans un centre de rééducation et son état psychologique n’a toujours pas permis de l’entendre sur sa version des faits.

à lire aussi Une femme retrouvée inconsciente près du canal du Midi à Vias

.