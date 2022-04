Une jeune femme transportée à l'hôpital d'Amiens après avoir reçu une mystérieuse piqûre en boite de nuit

Ce ne serait pas la première fois qu'une femme subit une mystérieuse piqûre dans un établissement de nuit d'Amiens. Dans la nuit de samedi à dimanche, une jeune femme de 23 ans s'est trouvée très mal après avoir reçu une piqûre au bras dans la boite de nuit Le Moon dans le quartier Saint-Leu. Les pompiers de la Somme l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens et appellent à la prudence. Une enquête est ouverte par la police d'Amiens.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers de la Somme sont intervenus pour secourir une jeune femme prise de maux de têtes, de nausées, de vertiges et de fourmillements aux jambes dans la boite de nuit le Moon. À leur arrivée, les secours la trouvent très mal en point. La jeune femme leur explique avoir senti une piqûre et s'être sentie mal. Les pompiers ont en effet constaté une marque sur le corps de la victime, et ont décidé de la transporter au CHU d'Amiens.

Appelée sur place, la police d'Amiens a ouvert une enquête, des analyses toxicologiques sont en cours. Pour l'instant la victime n'a pas déposé plainte.