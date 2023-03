Une jeune femme tuée dans un accident à Vogüe

Un accident mortel, ce mardi soir à Vogüe, dans le sud Ardèche. Vers 22h40 deux voitures se sont percutées de front, sur la départementale 579.

Une des automobilistes, une jeune femme de 27 ans est décédée dans le choc. Dans l'autre voiture, le conducteur d'une trentaine d'années a été blessé et transporté à l'hôpital d'Aubenas.

Une vingtaine de pompiers et le SMUR d'Aubenas ont été engagés. La route a été coupée le temps de l'intervention qui s'est achevée vers minuit et demi.

ⓘ Publicité