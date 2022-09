Une jeune femme tuée dans un accident de la route à Saint-Jean-de-Luz

Une jeune femme de 24 ans est décédée ce dimanche 25 septembre au petit matin dans un accident de la route à Saint-Jean-de-Luz. Deux autres personnes, deux hommes de 23 et 24 ans ont été transportés dans un état grave à l'hôpital de Bayonne. Le véhicule qu'ils occupaient semble seul en cause.

Les pompiers de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, ainsi que le SMUR de Bayonne, sont intervenus ce dimanche 25 septembre peu après 6 heures du matin pour un accident de la circulation à Saint-Jean-de-Luz. Ils ont découvert à leur arrivée un véhicule seul, renversé sur le toit, sur la RD 810 au niveau du rond point d'Ahetze. Ils ont dû désincarcérer les trois occupants en découpant la tôle.

Le médecin du SAMU n'a pu que constater le décès de la jeune femme de 24 ans. Les deux hommes de 23 et 24 ans ont eux été transportés dans un état grave au centre hospitalier de la côte basque à Bayonne. Le véhicule semble seul en cause. Une vitesse excessive pourrait être en cause. Une enquête est ouverte.

Le nombre de morts sur les routes des Pyrénées-Atlantiques est en forte hausse depuis le début de l'année 2022. Selon la préfecture, on dénombrait 34 décès dans des accidents de la circulation à la mi-septembre contre 25 à la même période en 2021.