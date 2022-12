Une jeune femme tuée de plusieurs coups de couteau à Cabriès

Un drame ce dimanche soir à Cabriès (Bouches-du-Rhône). Une jeune femme de 22 ans a été tuée après avoir reçu plusieurs coups de couteau portés à différents endroits du corps aux alentours de 21 heures. Elle est décédée peu de temps après d'après le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Agressée à proximité de son lieu de travail

La jeune fille travaillait dans la zone commerciale de Plan-de-Campagne, elle a été agressée à proximité. L'auteur supposé des faits a été interpellé immédiatement par les forces de gendarmerie qui ont été alertées. Au moment de son interpellation il avait un couteau à la main. Agé de 26 ans il a été placé en garde à vue. A ce stade de l'enquête en revanche on ne connait pas les liens entre lui et la jeune fille mais d'après le procureur il ne s'agit a priori pas d'un féminicide dans un "cadre conjugal". Une enquête pour meurtre est ouverte et confiée aux policiers de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.