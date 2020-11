Une jeune femme tuée en Seine-Saint-Denis, trois personnes en garde à vue

Trois personnes ont été placées en garde à vue, selon l'AFP, après la mort d'une jeune femme de 23 ans à Gagny, en Seine-Saint-Denis, dimanche soir.

La victime aurait été poignardée au niveau du thorax et de l'abdomen au cours d'une altercation liée à un "échange de moto-cross", selon une source policière. "Se sentant lésées" par cet échange, quatre personnes, originaires du département de l'Essonne, s'étaient rendues devant le pavillon de Gagny, occupé par un couple et son fils, "dans le but de récupérer leur propre deux-roues", a ajouté cette source.

Trois personnes interpellées

La jeune femme a été poignardée par l'un des trois occupants du pavillon. Elle est décédée à la suite de ses blessures, dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital de Montfermeil. Trois personnes âgées de 45 ans, 43 ans et 17 ans, ont été placées en garde à vue, a indiqué à l'AFP le parquet de Bobigny sans autre précision.

L'une des personnes interpellées est le frère de la victime, selon une seconde source policière. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.