Une jeune fille d'une vingtaine d'années décède dans un accident de la route à Corneilhan

Un accident a eu lieu sur la route de Lignan, à Corneilhan (Hérault), ce samedi 6 mars 2021, dans la matinée. Deux voitures étaient impliquées. Sous la violence du choc, une jeune fille d'une vingtaine d'années a été éjectée de l'un des véhicules. Elle est décédée. En arrivant sur les lieux, le papa a fait un malaise.

Cinq personnes ont également été blessées dans l'accident : deux femmes de 70 et 23 ans, un homme de 50 ans et deux enfants âgés de 10 et 12 ans. Elles ont été transportées au Centre Hospitalier de Béziers, en urgence relative. En tout, 20 sapeurs-pompiers de Corneilhan, de Béziers, de Murviel-les-Béziers et de Magalas ont été dépêchés sur place. Ils ont déployé leur hélicoptère Dragon 34. Pendant leur intervention, la circulation sur la RD39 et la RD154 a été coupée.