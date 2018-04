Marseille, France

Pendant huis mois, une élève de cinquième du Collège Paul-Verlaine des Mureaux dans les Yvelines, a été la cible d'un groupe d'élèves. Selon le Parisien, ces jeunes entre 12 et 15 ans, supporters du PSG, lui auraient reproché de venir de Marseille.

Selon le quotidien, les cinq élèves l'auraient menacé de mort, d'abus sexuel et lui auraient craché dans son assiette à la cantine. La victime n'a pas osé en parler et c'est finalement une autre maman qui a alerté la mère de cette dernière. Une plainte a été déposée au commissariat. Les cinq jeunes en question ont été entendus par la police et présentés devant un juge pour enfants pour harcèlement scolaire. Ils ont nié les faits et n'ont pas été exclus du collège. En revanche la jeune fille a quitté l'établissement.