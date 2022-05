Une jeune fille de 13 ans portée disparue en Creuse, les gendarmes lancent un appel à témoins

Mallory, une jeune creusoise de 13 ans, a disparu le 28 avril dernier à Bénévent-l'Abbaye (Creuse). La gendarmerie lance donc un appel à témoins sur sa page Facebook pour cette disparition jugée inquiétante. La jeune fille portait un legging noir, une veste noire et des baskets blanches lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle a les cheveux épais, mi-long, droit et les yeux verts. Mallory mesure entre 1m50 et 1m60.

Si vous avez des informations, il faut contacter immédiatement la gendarmerie en composant le 17 ou le 112.