Une jeune fille de 15 ans violée dans un TER entre Gardanne et Aix-en Provence

Gardanne, France

Une jeune fille de 15 ans voyageait à bord d'un TER mercredi 17 avril entre 13h30 et 14h30 entre Gardanne et Aix en Provence lorsqu'elle a été violée. Elle a porté plainte le lendemain à la gendarmerie de Gardanne. L'auteur présumé des faits a pu être interpellé à Marseille grâce aux caméras de surveillance à bord du train, puis du métro et de la gare Saint-Charles à Marseille. Âgé de 28 ans, il a été placé en garde à vue puis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Luynes.

D'autres passagers étaient présents dans la rame

Au moment des faits, le train était peu fréquenté mais selon les gendarmes, d'autres passagers étaient présents dans la rame. En revanche, il n'y avait personne d'autre dans le compartiment que la victime et son agresseur. "La jeune fille n'a pas crié, ni tapé contre les parois du train. Sur la vidéo on devine à peine ce qu'il se passe. Elle n'a pas eu de réaction qui aurait pu alerter les autres passagers", raconte un gendarme.

Les syndicats réclament plus de moyens

Au moment des faits, la police ferroviaire n'était pas présente dans le train et il n'y avait pas non plus de contrôleurs puisque leur présence n'est plus systématique dans tous les trains entre Aix-en-Provence et Marseille. "Il y a un grave manque de surveillance. Nous ne savons plus ce qu'il se passe dans nos trains. Il faut absolument remettre des moyens et notamment des contrôleurs pour assurer la sécurité de nos passagers", tempête Bernard Cintolesi, contrôleur et délégué syndical à Force Ouvrière.

Un droit d'alerte a été déposé par les syndicats auprès de la SNCF. Suite à une réunion, plusieurs propositions ont été faites comme par exemple faire des annonces sonores pour mettre en valeur un numéro d'urgence à faire en cas d'agression: le 31-17 pour appeler et le 31 117 pour le faire par message.