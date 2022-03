Une jeune fille de 16 ans gravement blessée après une chute en ski à Piau-Engaly

Les secours sont intervenus ce mercredi après-midi dans les Hautes-Pyrénées, à la station de ski de Piau-Engaly. Une jeune femme âgée de 16 ans est tombée et s'est fracturée la jambe et le visage. Elle a été transportée à l'hôpital de Tarbes.

Une jeune fille de 16 ans s'est blessée lors d'une chute en ski ce mercredi après-midi dans les Hautes-Pyrénées. L'accident s'est produit vers 14h à la station de Piau-Engaly. La skieuse était avec sa famille. D'après les secours, il semble qu'elle skiait vite, et à un moment, elle est tombée. La jeune femme présentait plusieurs fractures : au visage, à la jambe et un traumatisme crânien. Elle a été évacuée à l'hôpital de Tarbes. Les secours du PGHM 65 sont intervenus, ainsi que le médecin Samu Montagne de l'hôpital de Tarbes et l'hélicoptère de la gendarmerie de Laloubère.