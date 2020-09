Une fillette de neuf ans enlevée et violée ce dimanche dans la Vienne, l'agresseur recherché

Les gendarmes de la Vienne recherchent activement depuis ce dimanche un homme suspecté d'avoir enlevé puis violé quelques heures auparavant une jeune fille de neuf ans dans un petit village située à 30 km au Nord-Ouest de Poitiers. Selon nos informations, il s'agirait de la commune de Villiers (900 habitants).

Le rapt et l'agression sexuelle ont eu lieu dans un secteur résidentiel. Le procureur de la République de Poitiers, Michel Garrandeaux, confirme l'information, révélée à la mi-journée par nos confrères de France 3.

La victime hospitalisée au CHU

Dans les premières heures de l'enquête, un plan d'intervention (ex-plan Epervier) a été déclenché avec une centaine de gendarmes mobilisés pour tenter de retrouver l'agresseur, activement recherché ce lundi dans trois départements (Vienne, Deux-Sèvres, Maine-Loire).

Des militaires de la section de recherches de la gendarmerie et des enquêteurs de la police judiciaire de Poitiers travaillent de concert pour élucider au plus vite cette affaire et mettre rapidement la main sur l'auteur présumé des faits.

La petite fille a été prise en charge au CHU de Poitiers.