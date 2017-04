Une jeune fille recherchée par les gendarmes près de Toulouse

Sophie, 17 ans, a fugué de chez ses parents le 9 avril. Depuis ses parents sont sans nouvelles. La gendarmerie d'Auterive, au sud de Toulouse, lance un avis de recherche.

Les gendarmes d'Auterive, en Haute-Garonne, sont à la recherche de Sophie Somera, qui fêtera ses 17 ans à la fin du mois. Sophie a quitté le domicile familial le dimanche 9 avril dernier. Ses parents sont sans nouvelles depuis.

Sophie a les cheveux de couleur brun foncé, longs, les yeux marrons et le visage allongé. Elle mesure 1m69 et pèse entre 55 et 60 kilos. Elle présente une cicatrice sous le menton, une sur le front, une au dessus du sourcil gauche et une au coin intérieur du sourcil droit.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Gendarmerie d'Auterive au 05 61 50 94 00 et au 17.