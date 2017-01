Une jeune fille tue son père lors d'une partie de chasse près de Blain

Un dramatique accident de chasse près de Blain ce dimanche. Un homme a été tué malencontreusement par sa fille de 25 ans, tombée à cause d'un sanglier, lors d'une partie de chasse familiale.

Ce dimanche, en début d'après-midi le père emmène sa fille et un autre membre de la famille à la chasse, aux abords de la ville de Blain, dans des bois pas très loin du Gavre. La jeune fille prend alors en chasse un sanglier, son fusil à la main. Sauf que la bête, plutôt que de fuir, charge la jeune fille. Elle tombe alors au sol et pendant la chute, une balle part de son fusil et touche mortellement son père juste à côté.

C'était un homme de 65 ans, un chasseur aguerri qui avait son permis depuis plusieurs années. La jeune fille elle n'est pas blessé mais bien évidemment très traumatisée