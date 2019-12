Une jeune fille violée au Havre : sa famille s'en prend à son agresseur présumé à coups de batte de baseball

L'affaire débute le dimanche 1er décembre dernier. Une jeune fille de 17 ans se présente au commissariat de police du Havre. Elle explique avoir été violée la veille, en plein après-midi, par un jeune homme qu'elle ne connait pas, dans le quartier de Caucriauville au Havre. Les policiers enregistrent sa plainte et l'enquête est confiée à la sûreté urbaine du Havre.

Mais le lendemain, la jeune fille reconnaît ou croit reconnaître son agresseur dans le quartier et prévient aussitôt sa famille. Son père, son oncle et ses deux frères décident alors de faire justice eux-mêmes et s'en prennent violemment à l'homme qu'elle leur désigne, à coups de batte de baseball. L'individu, blessé à la tête, se retrouve à l'hôpital.

La police a interpellé les quatre membres de la famille de la jeune fille vers 19 heures ce lundi soir à leur domicile, ainsi que le violeur présumé à la sortie de l'hôpital. Les 5 hommes, âgés de 25 à 45 ans sont en garde à vue depuis. L'enquête est menée par le Groupe d'Appui Judiciaire de la police du Havre.