Une jeune finistérienne a été poignardée en région parisienne

Le corps d'une jeune femme de 19 ans originaire de la Forêt Fouesnant (Finistère) a été retrouvé dans un centre équestre des Yvelines lundi après-midi. La jeune femme a été poignardée. Il pourrait s'agir d'un drame passionnel.

Nastasia 19 ans était passionnée de chevaux. Elle avait suivi des études dans un lycée équestre et avait obtenu son diplôme il y a plus d'un an et demi. Depuis, elle travaillait dans un centre hippique de la région parisienne, dans les Yvelines.

Il pourrait s'agir d'un drame passionnel

C'est dans ce centre que son corps lardé de coups de couteaux a été découvert lundi. A ses côtes, un homme blessé qui aurait tenté de mettre fin à ses jours. Il pourrait s'agir de l'auteur du meurtre selon les premiers éléments de l'enquête. C'est la brigade de gendarmerie de Rambouillet qui est en charge de l'enquête.