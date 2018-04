Indre-et-Loire, France

Une agression s'est produite près du le lycée Balzac à Tours ce mardi midi. Les faits se sont produits vers 13h. Une jeune lycéenne, mobilisée contre la loi Vidal et Parcoursup, a été agressée au couteau. Elle a été très légèrement blessée au bras, avec 4 entailles légères au bras gauche. Elle a été transportée à l'hôpital où ses parents l'ont rejoint, avant finalement de sortir dans l'après-midi. Aucune plainte n'a été déposée auprès du commissariat pour l'instant. Les policiers confirment l'existence de cette agression et tentent d'éclaircir les faits. Selon des témoignages sur place, ce sont trois individus cagoulés qui ont agressé la jeune fille, "gratuitement" selon elle, dans une ruelle près du lycée Balzac. Elle s'est défendue et a réussi à s'enfuir selon ses dires. Un rassemblement de soutien a eu lieu en milieu d'après-midi devant le lycée Balzac.