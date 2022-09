Une jeune fille de 18 ans, victime de violences et menaces dans une chambre d'hôtel de Sochaux, mercredi matin. Cinq jeunes se trouvaient dans cette chambre. La victime a essuyé des claques et coups de poings. L'un des garçons a exigé qu'elle se déshabille. Deux jeunes ont été arrêtés.

Une jeune majeure frappée et déshabillée de force par cinq jeunes dans une chambre d'hôtel de Sochaux

Une jeune fille majeure a été frappée et déshabillée de force par cinq jeunes, dans une chambre d'hôtel de Sochaux (Doubs) ce mercredi matin. Quatre garçons et une fille s'en sont pris à elle. Claques, coups de poing et menaces, pour qu'elle donne ses vêtements à un jeune sans domicile du groupe.

Deux jeunes arrêtés

La victime a quitté la chambre, en petite tenue, avant de donner l'alerte. Deux jeunes de 18 et 21 ans ont été arrêtés. Originaires d'Héricourt et de Marseille, ils seront jugés mardi par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Ils sont poursuivis pour violences en réunion et menace sous condition.