Une jeune maman accouche dans sa voiture à Saint-Geniès-des-Mourgues

Une jeune femme a mis son bébé au monde dans sa voiture ce dimanche matin à Saint-Geniès-des-Mourgues, alors que son compagnon la conduisait à la clinique. C'est lui qui l'a aidée à accoucher, avant l'arrivée des pompiers!

C'est ce qu'on appelle une naissance express... Une jeune maman de 24 ans a dû accoucher en urgence dans sa voiture en plein centre du village de Saint-Geniès-des-Mourgues ce dimanche matin, avec son compagnon dans le rôle de sage-femme.

Je me suis garé en urgence devant la pharmacie et le bébé est né — Le papa

Il est 11h, quand le couple qui habite Saint-Geniès décide de partir pour la clinique à Montpellier. Mais le bébé était semble-t-il très pressé: "elle a perdu les eaux dans la voiture, raconte le papa. Je me suis garé en urgence devant la pharmacie et le bébé est né". Une petite Anna. "On l'a gardée au chaud dans une serviette en attendant les pompiers. J'ai coupé le cordon dans l'ambulance", poursuit Martin 28 ans. "Tout le monde va bien. Elles sont à la clinique". C'est leur deuxième enfant.

"Je lui ai fait un gros bisou, puisque c'est la première fois depuis 40 ans que je suis élu que je voyais un enfant naître au village" — Le maire Yvon Pellet

L'événement n'est évidemment pas passé inaperçu. La pharmacie est en plein coeur du village, à deux pas de la mairie. "Je montais boire l'apéritif au café comme tous les dimanche midi, quand j'ai vu les pompiers sur la place du village, raconte le maire Yvon Pellet. Quand je suis arrivé j'ai vu des gens tout sourire. C'était une petite de Saint Geniès qui venait de faire son petitou dans la voiture. La petite Anna est née à Saint Geniès. Je lui ai fait un gros bisou, puisque c'est la première fois depuis 40 ans que je suis élu que je voyais un enfant naître au village."

Anna est donc le premier enfant né à Saint-Geniès depuis des décennies. "Le dernier souvenir que j'ai c'est ma petite cousine en 62 qui est née au village. Voyez! Et mon prédécesseur me disait qui lui non plus ne se souvenait pas d'une naissance au village. J'ai invité le papa à monter boire l'apéritif avec nous. Tout le monde va bien, la maman va bien, le bébé va bien... C'est l'essentiel."

Cet heureux événement survient au lendemain d'un drame qui a endeuillé la commune. Samedi un habitant de 50 ans est mort au volant de sa voiture qui a percuté un platane de plein fouet à la sortie du village. "Hier un décès à Saint Geniès, un ami très proche. Et aujourd'hui une petite Anna qui arrive... Qu'est ce que vous voulez c'est la vie qui continue..." conclut Yvon Pellet.