Une jeune maman de 25 ans condamnée pour privation de soins sur ses trois enfants à Montpellier

Une jeune femme de 25 ans a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier à six mois de prison avec sursispour délaissement de mineurs et privation de soins sur ses trois enfants, deux garçons de trois et quatre ans et une fillette de six ans. La jeune maman installée depuis quelques semaines seulement à Montpellier a été dénoncée par ses voisins. Il faut dire que cette maman laissait régulièrement ses trois enfants seuls pour aller travailler, mais aussi parce qu'elle n'a manifestement aucune notion minimum d'éducation.

C'est l'histoire d'une jeune femme marocaine mariée de force à Perpignan et frappée par son mari. Elle porte plainte, s'installe dans un foyer, mais elle croise régulièrement son mari dans la ville et décide donc à Noël dernier de partir s'installer à Montpellier avec ses trois enfants.

Là, un marchand de sommeil lui propose un appartement insalubre : les toilettes sont bouchées, la baignoire aussi, tout est sale et à moitié cassé. Elle paye 830 euros de loyers pour ce logement indigne.

La jeune femme trouve un job au noir dans un bar à chicha. Elle est obligée de laisser ses enfants le soir pour aller travailler.

Des enfants livrés à eux-mêmes

Un soir en janvier dernier, un voisin lassé d'entendre les disputes des enfants, de les voir errer dans les couloirs de l'immeuble, mais également de plus en plus inquiet, prévient la police qui découvre trois enfants totalement livrés à eux-mêmes. Ils jouent avec des plaques de cuisson et un fer à lisser. Ils sont sales, infestés de parasites et plus grave encore, ils sont quasiment en état de dénutrition.

En 10 ans de carrière c'est l'histoire la plus triste et la plus difficile que j'ai eue à traiter - Me Marine Giorgi

À l'audience, la jeune femme semble de pas prendre du tout conscience de la gravité des faits. Le président l'interroge sur des notions de base : la fréquence des bains, des repas... Elle est incapable de répondre. Elle avait bien inscrit la plus grande à l'école, mais elle était incapable d'assurer le minimum pour ses trois enfants qui se disputaient violemment.

Son avocate, Me Marine Giorgi confirme : "Cette femme malmenée par la vie n'a aucun sens de l'éducation, ni sur l'hygiène ni sur l'alimentation. Elle a été complètement dépassée" et elle ajoute : "En 10 ans de carrière au pénal, c'est l'histoire la plus triste, la plus difficile et la plus sordide que j'ai eue à traiter. J'ai été partagée entre l'envie de la secouer pour lui faire prendre conscience de la gravité des faits, et l'envie de la prendre dans mes bras, tant son histoire l'a rendue fragile et touchante".

Les trois enfants sont aujourd'hui placés dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Régulièrement, ils cachent leurs goûters par peur de manquer.