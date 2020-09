Une jeune maman et son petit garçon de 4 ans victimes d'un terrible accident à Tavaux

Une vingtaine de pompiers et des gendarmes ont été mobilisés jusqu'à minuit pour porter secours aux victimes.

Un très grave accident de la route s'est produit ce mercredi soir entre Tavaux et Champdivers dans le Jura. Cette collision frontale entre deux véhicules s'est produite vers 20h30 sur la RN 673, elle a été suivie d'un sur-accident avec une troisième voiture. Le bilan encore provisoire est d'un mort et six blessés.

Une jeune maman de 28 ans tuée sur le coup

La personne décédée est une jeune femme de 28 ans. Elle conduisait l'une des deux voitures impliquées dans le face à face. Son petit garçon de 4 ans qui se trouvait à l'arrière est très grièvement blessé, il a été transporté sur le CHU de Besançon. Les autres blessés ont été transportés à Dole.

Une vingtaine de pompiers et des gendarmes ont été mobilisés jusqu'à minuit pour porter secours aux victimes et rétablir la circulation sur la départementale.